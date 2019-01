Wo die Skistars den Liftbügel in die Hand nehmen

Seit 15. Dezember ist der 2er-Schlepplift beim Petersbründlhang sieben Tage die Woche durchgehend ausgelastet. Höhepunkt war sicherlich der Trainingsbesuch von Ski-Superstar Marcel Hirscher.

Der Wochenplan für die Trainingspiste auf dem Petersbründlhang ist prall gefüllt. In Spitzenzeiten sind zwei Riesentorläufe und bis zu vier Slaloms gleichzeitig gesteckt. Jeden Tag geht das so. Und Richard Pacher ist mittendrin statt nur dabei. Seit 39 Jahren ist er Liftbediensteter aus Leidenschaft. Nach über 35 Jahren bei den Innerkremser Seilbahnen wechselte der Liesertaler aufgrund eines Geschäftsführerwechsels vor drei Jahren zu den Bergbahnen Lungau. Sein Einsatzgebiet: der Petersbründllift. "Das Größte war und ist für mich ein Lob für eine bestens präparierte Piste", sagt der 56-Jährige.

Und dafür legt er sich jeden Tag mächtig ins Zeug. "Trainingsstrecken müssen jeden Tag perfekt präpariert sein. Es muss von oben bis unten ein durchgehender Teppich sein. Entscheidend ist eigentlich die Grundbeschneiung zum Saisonauftakt."

Sein Arbeitstag beginnt um 7 Uhr in der Früh. Ab 7.30 Uhr werden die ersten Läufe gesteckt. "Die Piste wird bereits Wochen im Voraus reserviert. Zur Koordination braucht es schon ein Organisationstalent." Heuer trainierten bereits die Nationalkader aus Japan, Frankreich, Italien, Kanada und Österreich im Lungau. Aber auch viele Landesverbände aus nah und fern mit ihren Nachwuchsskirennläufern sowie die heimischen Skiclubs sind oft gesichtete Trainingsgäste im Ortsteil Glashütte in St. Michael.

"Die Pisten werden von den Nationalkadern schon Tage vor dem Training begutachtet und für gut empfunden. Es braucht eine Schneedecke mit rund 70 Zentimetern. Beim Bohren der Stangen darf auf keinen Fall Erde zum Vorschein kommen. Alle Ansprechpersonen können die Grundbegriffe auf Deutsch. Mein Englisch reicht maximal zum Grüßen", schmunzelt Pacher.

Erinnerungsfotos von Hirscher, Schild, Truppe & Co. hat er zur Genüge auf seinem Smartphone: "Natürlich fiebert man mit den Athleten, die bei uns waren, mit und wünscht ihnen nur das Beste. Man hat dadurch plötzlich einen Bezug zu den Skistars. Ein Erfolg im Anschluss freut natürlich auch uns. Er unterstreicht unsere Arbeit mit perfekt präparierten Pisten."

Trainiert wird gewöhnlich maximal zwei Stunden. Dann sind die nächsten Trainingsgruppen an der Reihe. Wenn die Skistars und Nachwuchsrennläufer nach einem erfolgreichen Trainingstag den Petersbründllift wieder verlassen, beginnt für Richard Pacher die Arbeit. Dann verzaubert er die Piste mit der Pistenraupe in einen Idealzustand, damit am nächsten Tag wieder alles von vorn beginnen kann.

Seit der Vorsaison gibt es in Kooperation mit dem TVB eine beschneite Langlaufloipe. Im Weltcup-Stüberl können sich alle Wintersportler im Anschluss aufwärmen und stärken. Klaus Steinlechner, Geschäftsführer der Bergbahnen Lungau: "Natürlich freut es uns, wenn die Skistars zu Gast sind. Für die künftige Nutzung braucht es ein gemeinschaftliches Konzept mit Gemeinde, Tourismus und Region. Es bräuchte auch für den Wintersport Förderungen des Landes. Ich sehe dies als Teil der Regionalentwicklung."