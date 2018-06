Wo die starken Schotten sind

Ganz Salzburg ist von Lederhosenträgern besetzt. Ganz Salzburg? Nein - in Obertrum gibt es einen Clan unbeugsamer Schotten.

Wie das berühmte gallische Dorf von Asterix und Obelix wehrt sich in Obertrum ein kleiner schottischer Clan gegen die Übermacht von Lederhose und Dirndlkleid? Nicht ganz.

Diese Selbstbeschreibung ist ironisch zu verstehen. Der Royal Highland Club in Obertrum kämpft nicht gegen Trachtenfans - seine Mitglieder treten höchstens in sportlich-freundschaftlichen Wettkämpfen gegen andere Clans an.