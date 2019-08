Wo ist Bootsfahren in Salzburg eigentlich erlaubt?

Das tragische Raftingunglück in den Salzachöfen bei Golling wirft die Frage auf, wo darf man mit welchem Boot überhaupt fahren? Und wo ist es zu gefährlich? Und ist das auch öffentlich bekannt?

Einfach sein Boot ins Wasser zu lassen, das spielt es sich im Bundesland Salzburg nicht immer. Wer gern Rafting betreibt oder mit dem Kajak auf einem der großen Flüsse fährt, für den gelten klare gesetzliche Vorschriften. Wir bieten hier einen Überblick, was erlaubt ist und was nicht.

Grundsätzlich ist laut den "schifffahrtspolizeilichen Verkehrsbeschränkungen" des Landes Salzburg das Befahren der Salzach, Lammer, Mur, Saalach und Enns mit aufblasbaren Ruderfahrzeugen verboten. Sie dürfen auf bestimmten Flussabschnitten und zu bestimmten Zeiten mit Raftingbooten fahren. Wer mit dem Kanu fährt, für den gelten diese Bestimmungen aber nicht.

Die Salzachöfen zählen zu jenen Flussabschnitten der Salzach, die so gefährlich sind, dass sie für die Durchfahrt mit Schlauchbooten gesperrt sind. Laut Verordnung ist der Fluss vor den Salzachöfen bei der Einmündung des Eckhartgrabens in Stegenwald zu verlassen. Eine Warntafel weist auf dieses Verbot hin. Befahrbar ist die Strecke hier im Pongau sowieso nur vom Bahnhof Werfen bis Stegenwald, vorher bremst die Kraftwerkskette Pongau sowieso alle Möglichkeiten einer Flussbefahrung. Festgelegt sind auch die Zeiten einer Befahrung, von 1. August bis 15. September ist das täglich von 10 bis 17 Uhr.

Auf der Lammer beispielsweise dürfen aufblasbare Ruderboote von der Schwaighofbrücke in Abtenau bis zur Einmündung des Schwarzenbaches in Abtenau-Voglau fahren. Gleichzeitig muss auch die Wasserdurchflussmenge angeschaut werden. Auch hier gibt es klare (Sicherheit-)Regeln.

Seitens des Landes heißt es zur Erklärung: Die Enns, Mur, Salzach, Saalach und Lammer sind im Bundesland Salzburg grundsätzlich für Rafting geeignet, deswegen ist diese Verordnung auch so gemacht worden. Der Hintergrund ist, die gefährlichsten und ungeeignetsten Flussstellen auszuschließen.

Salzachöfen: Wasserretter rät von Durchfahrt ab

Der Wildwasserreferent der Wasserrettung Salzburg, Herbert Gehwolf, schildert die gefährliche Situation in den Salzachöfen. "Dort sind Felswände, es ist so eng, es gibt Unterströmungen, verschiedene Strömungsarten, die auch vertikal fließen. Wenn man aus dem Boot rausfällt, kann man unter einen Stein reingezogen werden." Gehwolf rät auch davon ab, mit Kajaks durch die Salzachöfen durchzufahren. "Eingestuft sind sie mit Wildwasserstufe 4, aber meines Erachtens nach ist das runtergestuft. Für mich ist das die Stufe 5, von Hochwasser rede ich da gar nicht." Aber Kanus sehe man öfter, fügt er hinzu. "Es sind auch schon mehrere Unfälle passiert. In den 1990er-Jahren ist auch jemand tödlich verunglückt."

Grundsätzlich rät Gehwolf: "Wenn wer in ein fließendes Gewässer reingeht, sollte er sich ordentlich erkundigen. Das ist das Gleiche wie beim Berggehen, da muss ich vorher schauen, wo ist der Klettersteig, wo ist der Ausstieg? Bei einem Gewässer muss ich mir anschauen, wie ist der Flussverlauf, welche Gefahren habe ich dort und wenn ich die Warntafel sehe, muss ich sofort rausgehen."

Auf Seen gibt es fast keine Beschränkungen

Nach Herzenslaune mit dem Boot gefahren werden darf auf den heimischen Seen. Die einzige Ausnahme sind Motorboote. Nach einer Verordnung des Landes Salzburg für die Schifffahrt ist privates, nicht-gewerbliches Motorbootfahren auf den Salzburger Seen grundsätzlich nicht erlaubt. Lediglich am Wolfgangsee ist es zu bestimmten Zeiten möglich. In der Hochsaison im Juli und August dürfen Private gar nicht fahren, Ausnahmen gibt es jedoch für Anrainer. Gewerbliche Fahrten werden insbesondere auf dem Wolfgangsee, dem Fuschlsee, dem Zellersee sowie dem Obertrumersee angeboten. Zudem ist zum Führen eines Motorboots auf österreichischen Binnengewässern ein Schiffsführerpatent notwendig.

Quelle: SN