Wo ist es besonders gefährlich für Radfahrer?

Die Stadt Nachrichten sind auf der Suche nach den täglichen Problemstellen für Radfahrer - Einsendungen sind unter stn@svh.at möglich.

Jeder kennt sie: Die neuralgischen Stellen im eigenen Stadtteil, vor denen man zwangsläufig seine Sinne schärft und einem das Radeln besonders gefährlich erscheint. Wir haben im Kollegen- und Bekanntenkreis nachgefragt, was bereits zu einem regen Austausch geführt hat. Extrem überrascht hat die Redaktion Anfang der Woche ein Aufruf auf Facebook, uns die prekären Orte zu nennen. Viele Mitglieder der Fahrrad-Community ließen uns über die Gruppe "Radweg Verbesserungen Salzburg" an ihrem Wissen und teils auch Ärger teilhaben. So beklagte sich etwa ...