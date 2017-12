Wo man in der Stadt Salzburg Feuerwerk abschießen darf

Alljährlich wird das neue Jahr weltweit lautstark begrüßt. Wer in der Stadt Salzburg auf Knaller, Böller und Raketen nicht verzichten will, sollte einige Regeln beachten.

Die Stadt Salzburg verweist in diesem Zusammenhang auf die Regelungen im Pyrotechnikgesetz.

Im Privatgebrauch ist ausschließlich die Verwendung pyrotechnischer Artikel bis maximal Kategorie F2 erlaubt. Das sind Feuerwerkskörper, von denen geringe Gefahr und ein geringer Lärmpegel ausgeht.

F2-Artikel dürfen von Personen über 16 Jahren von Sonntag, 31. Dezember 2017, 12 Uhr, bis Montag, 1. Jänner 2018, 1 Uhr nachts in abgegrenzten Bereichen im Freien verwendet werden.



Privates Feuerwerk in der Altstadt auf drei Plätzen verboten

Nicht erlaubt ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern auf dem Domplatz, dem Mozartplatz und dem Alten Markt



Verboten ist die Verwendung von Feuerwerkskörpern überdies:

• in unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen

• in geschlossenen Räumen

• in unmittelbarer Nähe von Kirchen und Gotteshäusern, Krankenanstalten, Seniorenwohnhäusern, Kinder- und Erholungsheimen sowie Zoos und Tierheimen

• in der Nähe leicht entzündlicher oder explosionsgefährdeter Gegenstände, Anlagen oder Orte, insbesondere Tankstellen

• ebenfalls verboten ist eine Zündung geballter (gebündelter) pyrotechnischer Gegenstände

Lagerung und Verkauf von Pyrotechnik

Die Gewerbebehörde der Stadt weist darauf hin, dass für Lagerung und Verkauf jeglicher Pyrotechnik eine eigene Bewilligung sowie die Einhaltung strikter Vorschriften notwendig sind.

Sowohl in Geschäften als auch an Marktständen sind bestimmte Regeln einzuhalten. So dürfen in Verkaufsräumen nur Attrappen ausgestellt werden. Die "scharfe" Ware darf erst an der Kasse ausgehändigt werden. Dort darf maximal 40 Kilogramm explosive Ware gelagert werden, mehr davon kann etwa in geeigneten Containern außerhalb des Geschäfts vorrätig sein. Selbstverständlich müssen in Pyrotechnik-Verkaufsräumen (auch in Marktständen) Feuerlöscher vorhanden und deren Aufstellungsort deutlich gekennzeichnet sein.

Schweizerkracher sind verboten

An Personen über 16 Jahre dürfen nur Feuerwerks-Artikel maximal der Kategorie F2 (Raketen oder Knallkörper) verkauft werden. Der Verkauf der früher beliebten "Schweizerkracher" ist verboten. Großraketen oder Superböller gehören zu den Kategorien F3 und F4 und dürfen nur von entsprechend geschulten und befugten Pyrotechnikern abgefeuert werden. Diese Artikel sind daher im normalen Straßenverkauf verboten.



Die Warnung vor obskuren Bezugsquellen von Feuerwerkskörpern bleibt aufrecht: Garagenverkäufe oder Handel "aus dem Kofferraum" ist nicht nur illegal - auch die angebotene Ware kann buchstäblich brandgefährlich sein!

(SN)