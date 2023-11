Wo Regionalität und Upcycling gelebt werden

Gerald Kröll und Carol-Anne Simpson sind die neuen Hüttenwirte am Halleinerhaus. Jetzt wird außen renoviert - so ökologisch wie möglich.

Es ist ein Platz der Ruhe und der Erholung: das Halleinerhaus, auch bekannt als Halleinerhütte. Seit vielen Jahrzehnten besteht das Schutzhaus am Fuße des 1649 Meter hohen Schlenkens. Seit August 2023 betreiben Gerald Kröll und seine Frau Carol-Anne Simpson die auf 1150 Metern Seehöhe liegende Hütte. "Das Haus hat uns gefunden", sagt Carol-Anne wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, warum es gerade das Halleinerhaus geworden ist. Lebensgefährte Gerald erklärt, dass "der Standort einfach perfekt ist, da er zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ein traumhafter Ort zum Wohnen und um Gastronomie zu betreiben." Und Arbeit haben die beiden genug. Nicht nur die Bewirtung der Tagesgäste steht am Programm. Das Halleinerhaus ist Sommer wie Winter Ausgangspunkt verschiedener Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Mountainbiken oder Ski- und Schneeschuhtouren im Winter. "Der Schlenken ist ein unspektakulärer Berg, der einem aber alle Möglichkeiten bietet. Für uns ist er auch ein Platz zum Regenerieren, da der Berg eine tolle Energie hat", beschreibt Kröll. Daneben stehen den Hüttenwirten auch noch über 25 Betten, aufgeteilt in sechs Doppelzimmern, zehn Betten im Matratzenlager und 22 Betten in Mehrbettzimmern, für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Mit ihrem ersten Sommer sind die Hüttenleute sehr zufrieden, speziell da man noch nichts ins Marketing investiert hat. "Wir machen alles langsam und nachhaltig. Unser Ziel ist es, noch lange hier zu bleiben", sind sich die beiden einig.

Aktuell gibt es keine Gäste am Halleinerhaus. Grund sind Umbauarbeiten, speziell im Außenbereich der Hütte. "Wir sind gerade dabei alles richtig schön zu machen. Zum Beispiel haben wir den Balkon und die Fassade revitalisiert", erklärt Kröll die Arbeiten. Wichtig ist dem Paar die ökologische Komponente. "Wir versuchen so gut es geht Upcycling zu betreiben. Also alte Baustoffe erneut zu verwenden oder gebrauchte Dinge zu kaufen", sagt die Hüttenwirtin.

Auch kulinarisch hat die Schutzhütte viel zu bieten. "Wir bieten saisonale und typische Hüttenschmankerl aus vorwiegend regionaler Herkunft. Und wir lieben vegetarische Kost", verrät der Hüttenwirt. Dabei wird weitestgehend auf Großhandel oder Konzernware verzichtet. "Wir kaufen bewusst regional bei kleinen Lieferanten ein. Unser Ziel ist es, frische Produkte aus den umliegenden Nachbargemeinden zu beziehen. Somit stärken wir die regionale Wirtschaft und vermeiden Emissionen. Das ist unser Beitrag zu Regionalität und Nachhaltigkeit."