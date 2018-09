Wo Salzburg wächst - und viele Kinder zur Welt kommen

Zwei Pongauer Gemeinden haben die höchsten Bevölkerungszuwächse seit 2013. Hingegen schrumpfen vier Regionen: der Lungau, das Lammertal und das Gasteiner Tal sowie der Unterpinzgau.

Die Bevölkerung des Lungaus schrumpft, aber der Bezirk ist nicht die einzige Problemregion des Landes. Die neue Bevölkerungserhebung der Landesstatistik zeigt auf, dass das Gasteiner Tal, der Unterpinzgau und das Lammertal ebenfalls massiv von Abwanderung betroffen sind. Das Gasteiner Tal hat um 3,7 Prozent weniger Einwohner als noch vor zehn Jahren - ein Minus, das sogar höher ist als jenes des Lungaus (-3,2 Prozent). Der Unterpinzgau (Dienten, Lend, Rauris, Taxenbach) schrumpfte um 2,4 Prozent, das Lammertal um 0,6 Prozent.

Wachstumskaiser ist die Region Flachgau-Nord, die von Oberndorf bis St. Georgen reicht. Dort leben um fast neun Prozent mehr Menschen als 2008. Knapp dahinter liegen das Salzachtal des Tennengaus von Puch bis Scheffau sowie das Flachgauer Seengebiet (Berndorf über Seekirchen bis Straßwalchen). Die stärkste Region innergebirg ist das Obere Saalachtal (Saalfelden, Leogang, Maishofen, Alm, Viehhofen, Saalbach) mit einem Zuwachs von 5,9 Prozent.

An die Spitze der Landeswertungen haben es folgende Gemeinden geschafft: Viehhofen schaffte mit plus sechs Prozent den größten Zuwachs in der Geburtenbilanz der vergangenen fünf Jahre. Dahinter folgen Eben, St. Koloman, Werfenweng und Forstau. Die beste Wanderungsbilanz (Zuzug versus Abwanderung) schaffte mit plus 9,9 Prozent Altenmarkt vor Werfenweng, Kaprun, Maishofen und Hallwang.

Rechnet man Wanderungs- und Geburtenbilanz zusammen, bekommt man die am stärksten wachsenden Gemeinden. Und sie kommen nicht aus dem Zentralraum. Zwei Pongauer Gemeinden schafften es an die Landesspitze: Werfenweng hat mit plus 12,4 Prozent den größten relativen Bevölkerungsgewinn in den vergangenen fünf Jahren. Knapp dahinter folgen Altenmarkt und mit Lamprechtshausen, Bergheim und Göming drei Flachgauer Gemeinden. Auf der Verliererseite bei der Bevölkerungsentwicklung sind Tweng (-34,9 Prozent), Muhr (-9,9%), Ramingstein (-8,9%), Bad Gastein (-6,8%) und Göriach (-6,1%).

Bad Gastein trifft nicht nur Abwanderung, es weist im Fünfjahresvergleich auch weniger Geburten als Todesfälle auf. Auffallend ist zudem der hohe Ausländeranteil von 24,3 Prozent, der laut Landesstatistik-Chef Gernot Filipp mit der starken touristischen Ausrichtung des Orts zu tun hat. Das sei ähnlich wie auch in Zell am See, Kaprun oder Tweng (Obertauern).