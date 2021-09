Wo Salzburger Bauern und Bäuerinnen jenseits der 50 die Liebe finden

Erstmals findet jetzt in Wals-Siezenheim ein Speed-Dating für Landwirtinnen und Landwirte statt. Auch naturliebende Singles sind willkommen.

Mehrere Liebespaare haben sich diesen Sommer beim Speed-Dating für Menschen zwischen 50 und 80 Jahren im Walser Zentrum Birnbaum gefunden. Sechs Termine zum unkomplizierten Kennenlernen in gemütlicher Atmosphäre fanden statt. Nun kommt es in Liebesangelegenheiten zu einer besonderen Verbindung. "Das nächste Speed-Dating veranstalten wir mit der Initiative Lebensqualität Bauernhof Salzburg", sagt Organisatorin Brigitte Költringer, die in dem Zentrum des Hilfswerks die Veranstaltungen des offenen Seniorentreffs koordiniert.

Auf der Suche nach dem Liebesglück sind für Sonntag, den 26. September, ...