Wo sich die Buhlschaft an heißen Tagen Abkühlung holt

Erfrischung abseits gut besuchter Badeplätze? Die SN haben prominente Salzburgerinnen und Salzburger nach ihren Geheimtipps gefragt.

Lieber als in einem See kühlt sich Kabarettist und SN-Kolumnist Fritz Messner in einem Bach ab. Und davon gibt es in seiner Heimat St. Michael einige. "Am liebsten ist mir der Klausgraben, der ist nicht weit weg von mir", sagt er. Am Rückweg von seiner Runde Richtung Katschberg und Bärnlacke gebe es einige schöne Stellen für ein eiskaltes Bad. "Sehr schön ist es auch entlang der Mur, da gibt es sogar einen kleinen Sandstrand zwischen St. Michael und Schellgaden", verrät ...