Wo sich im Attersee die Seekühe tummeln

Karl Mayer aus Lenzing haucht alten Holzstücken neues Leben ein. Nun werden sie zu Helden seines neuen Buchs. Allen voran der Ager-Hirsch.

Wenn Karl Mayer am Ufer des Attersees unterwegs ist und ein Stück Treibholz aus dem Wasser fischt, dann sieht der Pensionist und Künstler viel mehr als nur ein Stück Holz. "Das geht ganz schnell. Ich schaue es mir von allen Seiten an und plötzlich blickt mich eine Madonna an, ein Fisch oder ein Hirsch." Er sei wohl mit einer großen Portion Fantasie gesegnet. Schon als Kind habe er gern im Gras gelegen und den Wolken dabei zugesehen, wie sie am Himmel vorbeizögen. "Das waren dann Tiere, Riesen, irgendeine lustige Form ließ sich immer erkennen."

Der Ager-Hirsch ist der Held seines neuen Kinderbuchs, des zweiten Buchs mit sechs Geschichten über seine Schwemmholz-Helden, das Mayer auf den Markt bringt. Diesmal haben auch Kinder daran mitgeschrieben. Im Gegensatz zum ersten Buch, dessen Geschichten von Mayers Tochter Stefanie sowie zwei anderen Autoren stammen.

So wie im ersten Buch wurden auch die neuen Geschichten einer harten Prüfung unterzogen. Sie wurden von Volksschülern aus Oberösterreich und Salzburg benotet. "Das ist mir wichtig, denn Kinder geben authentische Rückmeldungen." So auch die vierte Klasse der Volksschule in Wals-Siezenheim. Die Schüler gaben der Geschichte vom Ager-Hirsch zwölf Mal die Note "Sehr gut", drei Mal "Gut" und ein Mal "Befriedigend". Fazit der Schüler: spannende Geschichte, allerdings zu viele unbekannte Wörter an mancher Stelle.

Karl Mayer, bis zu seiner Pensionierung Bankkaufmann, hat die Liebe zu Schwemmholz erst vor vier Jahren entdeckt. Seither ist er zu Fuß oder mit dem Rad auf der Suche nach neuen Exemplaren. Der Attersee sei eine wahre Fundgrube. "An diesem See war Holz immer ein Thema." Dort gebe es viele Holzpfähle am Seeboden aus längst vergangenen Zeiten. Zudem hätten Sägewerke früher das Holz über das Wasser transportiert. So würden Holzstücke angeschwemmt, die gut 100 Jahre im Wasser lägen.

Das neue Buch kommt im Sommer auf den Markt. Informationen unter: www.schwemmholzkunst-attersee.at