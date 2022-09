Beim Umsteigen wird die (freie) Fahrt schnell zur Reise

Die freie Fahrt am Freitag ist zu Ende. Dafür gibt es rund um den Landesfeiertag eine Zugabe. Von 21. bis 25. September ist der öffentliche Verkehr in ganz Salzburg kostenlos. Das wird auch den Hanswurst freuen, er fährt gern mit dem Zug aus seiner Pinzgauer Heimat zum Rupertikirtag in die Landeshauptstadt. Die Anreise zum beliebten Domkirchweihfest sei denn auch "die perfekte Gelegenheit, um den öffentlichen Verkehr in unserem Bundesland auszuprobieren", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Wie schon die Benzin-Frei-Tage soll ...