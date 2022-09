Gut gemeint macht noch keinen guten Weg

Ein Bekannter aus Andalusien war kürzlich zu Besuch. Seit eineinhalb Jahren lebt er in einem Dorf in Oberösterreich. Er konnte kein Deutsch, als er ankam. Jetzt spricht er in astreinem Dialekt. In der örtlichen Musikkapelle spielt er Saxofon. Den Obstler in geselliger Runde lehnt er nicht ab. Ein Flamencokostüm trug er nie, dafür trägt er jetzt Lederhose. Vom Au-pair mauserte er sich zum steuerzahlenden Supermarktverkäufer. Ein Beispiel gelungener Integration, hätte man früher gesagt. Doch die Zeiten sind verwirrend. Und verworren. ...