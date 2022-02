Wieder zieht eine Welle durchs Land. Diesmal eine der Erleichterung. Omikron, diese sperrig klingende Virusvariante, erweist sich als sanfter als erwartet. Sie könnte uns sogar aus der Pandemie führen, heißt es. Just in diesem irrlichternden Moment werden wir eiskalt erwischt. Von der Impfpflicht. Wobei "wir" relativ ist - der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher ist bereits geimpft. Die Sorge um die eigene Gesundheit, der solidarische Gedanke oder auch die Mühsal mit 3G am Arbeitsplatz haben viele dazu bewegt, sich ihren ...