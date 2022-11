Wie hat sich eigentlich Ihre Gemeinde verändert? Positiv?

Ihre Gemeinde. Ihre kleine Stadt. Ihr "Dahoam." Frage: Wohnt Dornröschen eigentlich noch immer dort? Blieb alles gleich, wie es war? Oder hat sich in den letzten Jahrzehnten manches so stark und so umfassend geändert, dass Sie sich dann und wann fremd fühlen? Nicht nur im Ort selbst, sondern auch im vorgelagerten Umfeld. Wurde aus der einstigen Idylle - um ein griffiges Menschenbild zu verwenden - ein schriller Punk? Wild, mit grellem Zottelhaar, ohne Respekt vor irgendwas und irgendwem, ohne Stil ...