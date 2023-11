Wölfe erschweren die Jagd auf Rotwild

Bei Rehen und Gämsen seien Wolfsrisse verkraftbar, sagt Berufsjäger Lukas Grasl.

Lukas Grasl (34) ist seit 2011 im Jagdgebiet "Innere Lienbach" und "Labenberg" als Berufsjäger angestellt. 2011 hat er das Revier von seinem Vater Sepp Grasl übernommen.



Redaktion: Haben Sie heuer einen durchziehenden Wolf bemerkt?

Lukas Grasl: Um Ostern habe ich ein gerissenes Reh in unmittelbarer Nähe der Rehfütterung entdeckt. Danach ist der Wolf vermutlich Richtung Strobl weitergezogen, weil da drei Tage später ein gerissenes Rotwild gefunden wurde. Ich habe das Reh nicht untersuchen lassen. Wir vermuten jedoch, dass es der gleiche Wolf war.



Wird das Wild vorsichtiger , wenn ein Wolf durch das Revier zieht?

Auf jeden Fall. Wenn ein Wolf im Gebiet unterwegs ist, macht das besonders die Bejagung von Rotwild sehr schwer. Weil diese Tiere Rudel bilden und Schutz im Wald suchen. Um sie zu bejagen, braucht es jedoch freie Flächen wie Wiesen. Rehe und Gämsen sind zum Bejagen nicht so anspruchsvoll wie Hirsche. Daher ist da ein Wolfsriss für uns verkraftbar.



Durchziehende Wölfe reißen Wildtiere. Machen Wölfe Jägern ihre Beute streitig ?

Ich habe grundsätzlich nichts gegen den Wolf. Wenn er durchzieht, stellt das für mich weniger Bedrohung dar. Problematisch ist es allerdings, wenn es zu einer Rudelbildung kommt, denn da ist das Wild noch mehr Stress ausgesetzt. Wir haben Wildtieren schon so viele Lebensräume genommen. So findet auf der Postalm eine massive touristische Nutzung statt. Wenn die großen Beutegreifer zurückkehren, ist eine Rotwildbejagung kaum mehr möglich.



Haben große Beutegreifer bei uns noch Platz?

Der Luchs stört mich am wenigsten. Dieser lautlose Jäger hat ein Jagdrevier von 20.000 Hektar und ist ein Einzelgänger. Dadurch kommt es zu keiner Beunruhigung. Der Wolf hingegen hetzt seine Beute, bis er sie erwischt. Dadurch wird das Wild beunruhigt, es beobachtet und wird wachsamer.