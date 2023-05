Woelfl-Festwochenende in Straßwalchen: Gedenktafel enthüllt

Die Gemeinde Straßwalchen stand am Sonntag ganz im Zeichen eines berühmten Pianisten und Komponisten.

Straßwalchen feierte an diesem Wochenende Joseph Woelfl (1773 bis 1812). Der Pianist, Komponist und Musiklehrer ist in Straßwalchen aufgewachsen, ist aber dort in Vergessenheit geraten. Das will die Internationale Joseph-Woelfl-Gesellschaft, die von Wien nach Straßwalchen verlegt wurde, jetzt ändern: Sie lud am Wochenende zu einem großen Symposion ein. Schirmherrin ist Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler.

Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche folgte der Höhepunkt - die Enthüllung der Grabtafel seines Vaters, Johann Paul Wölfls, an der Kirchenfassade. Joseph Woelfl selbst wurde in London bestattet.

Im Bild von links: Univ. Prof. Margit Haider Dechant (Präsidentin der Joseph Woelfl Gesellschaft Bonn), Martin Perwein (Vertreter Tourismusverband und Bürgervereinigung "Markt Straßwalchen"), Vizebürgermeisterin Liselotte Winklhofer, Bürgermeisterin Tanja Kreer, Franz Leimüller (Vertreter der Bürgervereinigung), Schirmherrin Helga Rabl-Stadler, Franz Bachleitner (Präsident der internationalen Joseph Woelfl Gesellschaft), Pfarrer Ladislav Kuckovský, Wilhelm Goldner (Vertreter der Bürgervereinigung Markt Straßwalchen) und Sebastian Leitl (Kulturreferent der Marktgemeinde Straßwalchen).