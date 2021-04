Wohin am Wochenende? Diese Ziele sind einen Osterausflug wert

Das Wetter zeigt sich am Wochenende wechselhaft. Was also tun, wenn es mal stürmt und mal die Sonne scheint? Wir haben zehn Möglichkeiten zusammengestellt.

Der April zeigt sich am Wochenende von seiner typischen Seite. Ob Regenschauer, Schneegestöber, strahlender Sonnenschein, föhniger Wind: Alles wird in den kommenden Tagen dabei sein. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sagt wechselhaftes Wetter vorher.

"Am Samstag wird es wechselhaft", sagt Meteorologe Alexander Ohms. "Es ziehen Schauer durch, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 900 Meter." Ob der Schnee auch liegen bleibe? "Ja, oberhalb von 800 Metern zumindest", sagt Ohms. Die Höchstwerte liegen am Samstag bei fünf bis neun Grad. Dazu kommt lebhafter Wind. Zumindest die Lungauer werden am Samstag jedoch ein paar Sonnenstrahlen abbekommen. "Dort wird es etwas freundlicher, aber auch windiger."

Ostersonntag beginnt mit wenigen Schneeflocken

Der Ostersonntag beginnt in höheren Lagen mit Schneeflocken. Tagsüber lösen sich die Restwolken auf, am Nachmittag wird es freundlicher. "Am Sonntagabend klart es auf. Die Nacht auf Ostermontag wird also sternenklar und damit kalt", sagt der Meteorologe der ZAMG. Im Lungau werden Frühtemperaturen bis zu minus fünf Grad erwartet.

Nach einer frostigen Nacht klettern die Temperaturen wieder in die Höhe. Am Montag wird es wieder milder und leicht föhnig - zumindest kurzzeitig. Ohms: "Bis zu 18 Grad sind möglich." Am Montagabend löst Regen das frühlingshafte Wetter ab. In der Nacht auf Dienstag werden ein Temperatursturz und ein erneuter Wintereinbruch mit Schnee erwartet.

Welche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele beispielsweise geöffnet haben

Das Museum der Moderne in der Stadt Salzburg hat am Wochenende und auch am Ostermontag geöffnet. An beiden Standorten - im Museum auf dem Mönchsberg und im Rupertinum ist von 12 bis 18 Uhr ein Besuch möglich. Am Montag locken zwei Ausstellungen in das Rupertinum:

Marina Faust. Otto-Breicha-Preis für Fotokunst 2019. Bis Ostermontag, 5. April 2021

In Real Life. Lebensrealitäten im Fotobuch. Bis Ostermontag, 5. April 2021, Rupertinum/Generali-Foundation-Studienzentrum



Aber auch andere Museen im Land Salzburg haben am Osterwochenende geöffnet. Natur erleben, ohne dabei nass zu werden? Das gelingt im Haus der Natur in Salzburg. Das Museum hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Derzeit läuft eine Sonderausstellung über das menschliche Gehirn. Wie formt sich die Persönlichkeit? Wie arbeiten die grauen Zellen? Antworten auf diese Fragen und mehr erhalten dort die Besucher - auch zu Ostern.

Zugegeben: So menschenleer wie im Vorjahr ist Hallstatt heuer nicht. Einen Besuch ist der Ort im Nachbarbundesland aber wert. Die Aussichtsplattform und die Salzbergbahn haben seit einer Woche geöffnet. Das Bergwerk darf nicht ohne Führung betreten werden, eine Voranmeldung sei aber dennoch nicht notwendig.

Ausflüge in die Natur für die sonnigen Stunden

Sollte es am Wochenende einmal nicht regnen oder schneien, steht einem Ausflug im Freien nichts entgegen. Im Freilichtmuseum in Großgmain können Besucher wieder errichtete Originalbauten aus Landwirtschaft, Handwerk, ländlichem Gewerbe und Industrie sehen. Das Museum hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet, auch am Ostermontag. Besucher, die mit dem Postbus anreisen (Linie 180, Salzburg-Bad Reichenhall), bekommen vergünstigten Eintritt.

SN/Robert Ratzer Neue Hängebrücke in der Lammerklamm.

Die Lammerklamm in Scheffau ist nach dem Winter ab Samstag wieder geöffnet. Öffnungszeiten im April sind täglich 9 bis 17 Uhr. Im vergangenen Jahr wurde, um die Sicherheit zu erhöhen, eine Seilhängebrücke am Klammende errichtet. Wegen Covid müssen Besucher einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Wo das nicht möglich ist, ist eine FFP2-Maske zu tragen.

Vor einem Jahr war das Bluntautal in Golling einer der Besucher-Hotspots - vor allem während der Lockdowns. Am Osterwochenende im Vorjahr sperrte die Gemeinde den Bluntauparkplatz, um einen Massenauflauf zu verhindern. Seitdem ist der Parkplatz im Sommer kostenpflichtig: Zwei Euro pro Stunde, sieben Euro pro Tag müssen die Besucher zahlen. Die Gebühr ist jedoch erst ab Mai zu leisten - am kommenden Osterwochenende ist das Parken dort also noch gratis.

Hoch hinaus, auf den Spielplatz oder zu den Braunbären

Die Zwölferhornseilbahn hat den Betrieb heuer bereits aufgenommen. Gerade am sonnigen Ostermontag könnte sich ein Ausflug auf den Gipfel lohnen. Während der Gondelfahrt und beim Anstehen sind die Besucher verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen.

Wer die Kinder auf dem Spielplatz toben lassen möchte, kann in Großarl fündig werden. Der Abenteuer-Spielplatz "Rucki Zucki's Gaudi-Alm" hat am Wochenende geöffnet, der Eintritt ist frei. Rutschen, Klettern oder Schaukeln: All das ist dort möglich.

SN/soccerpark salzburg Soccergolf spielen in Wals-Siezenheim.

In Wals-Siezenheim können Sportbegeisterte am Wochenende Fußballgolf spielen - eine Mischung aus Fußball und Golf. Dabei wird ein Ball mit dem Fuß ohne Einsatz eines Schlägers mit möglichst wenigen "Schlägen" über verschiedenste Hindernisse bis zum Loch gespielt. Die Anlage hat je nach Witterung geöffnet (an Wochenenden ab 10 Uhr bis ca. 19 Uhr).

Und wie geht es eigentlich den Tieren im Zoo? Wer die Braunbären nach der Winterruhe noch nicht besucht hat, kann dies am Osterwochenende tun. Man sollte jedoch schnell sein: Es gibt eine Obergrenze von 400 Besuchern, die sich gleichzeitig im Zoo aufhalten dürfen. Auf dem gesamten Gelände gilt auch die Tragepflicht von FFP2-Masken. Die Tierhäuser bleiben nach wie vor geschlossen und es finden auch keine Fütterungen und Führungen statt.