Wohin der Weg mit unserem Müll führen wird

Johann Streif ist Experte in Sachen Abfallwirtschaft und gibt einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen der Branche. "Der Trend zu alternativen Antrieben wird in der Abfallwirtschaft sehr schnell Platz greifen. Ich bin mir sicher, es werden noch weitere Antriebsvarianten wie beispielsweise E-Fuels ihren Platz finden", prognostiziert Streif.

"Ziel unseres Wirkens in der Abfallwirtschaft ist es, alle Stoffe in einen Kreislauf zu bringen und so wenig wie möglich verkommen zu lassen", hebt Johannes Kirchhoff, Geschäftsführer der Kirchhoff-Gruppe, im Rahmen der Jahrestagung des Verbandes österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) auf dem Firmengelände des Bischofshofener Kommunalfahrzeugherstellers Stummer hervor.

Und eben dieser Kommunalfahrzeughersteller setzt seit 40 Jahren in Mitterberghütten neue Maßstäbe in Sachen Abfallwirtschaft. So baut Stummer in seinen Produkten mittlerweile vielfach auch auf Antriebe abseits fossiler Brennstoffe: "Es wurden in Österreich, Deutschland und der Schweiz bereits mehr als 70 unserer Elektrofahrzeuge ausgeliefert", hebt Stummer-Geschäftsführer Johann Streif hervor. "Auch unser konzerneigenes Batterie-/Wasserstoff-Fahrzeug ,Bluepower' sammelt in Graz und Wien Abfall ein - klimaneutral und ressourcenschonend. Auch hier leisten wir mit unseren Kollegen Pionierarbeit."

Für Streif führt der Weg in der Branche klar hin zu "grün" betriebenen Fahrzeugen: "Der Trend zu alternativen Antrieben wird in der Abfallwirtschaft sehr schnell Platz greifen. Ich bin mir sicher, es werden noch weitere Antriebsvarianten wie beispielsweise E-Fuels ihren Platz finden."

PV-Anlagen werden zur Gänze recycelt

Mit einer Haltbarkeit von 20 Jahren werden in Zukunft auch Photovoltaikanlagen den Weg in den Müll finden. Laut Johann Streif bereitet sich die Branche darauf bereits intensiv vor: "Es wird nichts weggeworfen werden. Alle Wertstoffe, die wir in der Automobil- oder E-Industrie derzeit verbrauchen, werden in Zukunft zerlegt und recycelt. Alle Edelmetalle, seltenen Erden und dergleichen sind viel zu wertvoll, um weggeworfen zu werden. Batterien werden mindestens drei Lebenszyklen haben. Danach werden diese Produkte dem Recycling zugeführt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu wurden bereits geschaffen. Man wird das Thema Kreislaufwirtschaft in den nächsten Jahren noch massiv ausbauen. Auch weil zum Beispiel China und andere Länder im Besitz dieser wertvollen Rohstoffe sind und die latente Abhängigkeit mit dem Fokus auf Recycling reduziert werden kann."

Bürger werden in Zukunft für gute Mülltrennung belohnt

Doch nicht nur in der Innovation der Müllwirtschaft tut sich einiges. Laut Streif ist die Menge anfallenden Mülls in den letzten Jahren stark gestiegen. Außerdem bestünde in der Mülltrennung Aufholbedarf: "Speziell in Gewerbe, Industrie und am Bau haben die Mengen stark zugenommen. Die Recyclingquoten in der Wertstoffsammlung für Papier und Glas sind gut. Bei der Gelben Tonne, der Verpackung und dem Bioabfall muss der Wert- beziehungsweise Störstoff stark reduziert werden. Deswegen haben wir neue Systeme - wie den Wert- oder Störstoff-scanner - entwickelt. Wobei unter Verwendung von künstlicher Intelligenz der entleerte Abfall gescannt wird. Wir müssen nur 30 Prozent der Oberfläche sehen, um die Zusammensetzung des Abfalls zu berechnen. Diese Entwicklungen sind notwendig, um Wertstoffe aus der Restmülltone beziehungsweise Störstoffe aus der Biotonne zu bekommen. Dies erfolgt über digitale Kommunikation mit dem Bürger. Wir senden nach Entleerung des Behälters das individuelle Ergebnis direkt an den Bürger und erzielen damit eine Verbesserung des Trennverhaltens. Die Personen, die zukünftig besser trennen, werden belohnt werden und Kosten sparen."

Betrieb begeisterte 350 geladene Gäste

Als Aushängeschild für Ressourcenschonung und Klimaschutz lud man auf dem Werksgelände von Stummer am vergangenen Wochenende feierlich zur Generalversammlung und Jahrestagung des VOEB. Als Gründungsmitglied zeigte der Bischofshofener Betrieb rund 350 Teilnehmern, dass Klimaschutz bei Stummer keine Zukunftsmusik, sondern gelebte Realität ist. Auch Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger war vor Ort voll des Lobes für die Firma: "Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell sich die Abfallwirtschaft verändert, entwickelt und mit zahllosen Neuerungen das Leben der Bürger in den Gemeinden komfortabler macht. Dazu kann ich der Firma Stummer und Johann Streif nur gratulieren."