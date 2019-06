Wohin mit den Kindern in den Ferien?

Neun Wochen Schulferien können für Eltern eine Herausforderung sein. Denn die Kinderbetreuung über diesen langen Zeitraum sicherzustellen, ist nicht immer einfach. Dennoch ist im Flachgau das Angebot groß.

Fünf Wochen Jahresurlaub mit den Schulferien der Kinder unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Gerade die langen neunwöchigen Sommerferien stellen eine Herausforderung für die Eltern dar. Viele sind auf öffentliche oder private Betreuungsangebote angewiesen. Dabei spielt natürlich auch der Preis eine Rolle.

Der Großteil der Flachgauer Gemeinden stellt Betreuungsmöglichkeiten während der Ferien sicher. Vielfach wird mit Vereinen und Institutionen ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt, der "Sommerspaß" in Seekirchen oder der Ferienkalender in Berndorf sind nur zwei Beispiele.

Hilfe bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten bietet das Forum Familie mit der Feriendatenbank des Landes. "Wir haben heuer die Unterstützung für Gemeinden, private und integrative Betreuung auf 180.000 Euro erhöht und werden das auch im kommenden Jahr tun", betont Landesrätin Andrea Klambauer (Neos).

Seit dem Frühling füttern die Spezialisten von Forum Familie, der Elternservicestelle des Landes Salzburg, gemeinsam mit dem Referat für Kinderbetreuung die Sommerferienangebote in die Datenbank. Diese können nach Wohnort, Termin oder nach Tages- beziehungsweise Wochenangeboten gefunden werden. "Eltern schätzen diese Datenbank, weil sie schnell und übersichtlich suchen können, wie mehr als 30.000 Zugriffe pro Saison belegen", so Klambauer.

Kritik an der Situation in Stadt und Land kommt von SPÖ-Familiensprecherin LAbg. Karin Dollinger. "Es braucht in jeder Gemeinde eine entsprechende Sommerbetreuung, die mehrere Wochen durchgängig geöffnet ist. Es genügt nicht, eine Feriendatenbank anzubieten, bei der Salzburger Kindern ein Angebot zum Lipizzanerreiten in Niederösterreich gemacht wird." Es setze Kindern zu, jede Woche oder alle paar Tage in einem anderen Umfeld zu sein. "Manche Angebote der Feriendatenbank sind nur tageweise oder auch nur halbtageweise buchbar - wie soll man da vier, fünf oder sechs Wochen zusammenstoppeln - und zu welchem Preis?", so Dollinger. Im Flachgau gebe es in rund 20 von 37 Gemeinden ein Ferienangebot.

Landesrätin Klambauer: "In erster Linie liegt der Versorgungsauftrag bei den Gemeinden und den Bürgermeistern. Wir unterstützen gerne. Nicht alle Angebote finden sich in der Datenbank."

Die Koordinatorin der Feriendatenbank, Corona Rettenbacher vom Forum Familie Tennengau, ergänzt: "Die Gemeinden sind teilweise sehr bemüht und innovativ, den Kindern die Ferien noch mehr zu versüßen. Dort, wo Lücken sind, fährt das Team vom Forum Familie hin und motiviert, Maßnahmen gemeinsam zu planen", so Rettenbacher.

Ein Beispiel, wie es funktionieren kann, ist Anif. Kinderyoga am Bauernhof, Beachvolleyball, Rudern, Lernen mit allen Sinnen oder Tanzen - das Ganztagsangebot in der stadtnahen Gemeinde ist bunt und abwechslungsreich. "Als eine von 36 familienfreundlichen Gemeinden im Land bemühen wir uns um attraktive und erschwingliche Angebote während der gesamten Sommerferien", so Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner. So kostet eine Woche "Sport, Spiel und Spaß" jeweils von Montag bis Donnerstag 82 Euro inklusive Busfahrten, Eintrittskarten und Mittagessen. Geschwister zahlen sogar um 40 Prozent weniger.

Die Kinderfreunde Salzburg sind im ganzen Land mit Camps, dem Wochenprogramm "Ferienspiel" sowie dem Spielebus vertreten. Zu finden auch in Bürmoos, Oberndorf und St. Gilgen. Auch das Hilfswerk bietet Feriencamps.

Die integrativen Angebote für Kinder mit Behinderungen werden mehr, sind aber nicht in allen Bezirken zu finden. "Elsbethen, Neumarkt und Nußdorf gehören in dieser Hinsicht zu den Vorreitern", erläutert Feriendatenbank-Koordinatorin Corona Rettenbacher. Auch diese Angebote findet man in der Feriendatenbank.

Generell hat der Flachgau die meisten Ferienangebote zu bieten, das bestätigt Wolfgang Mayr vom Forum Familie Flachgau: "Es gibt viele engagierte Gemeinden. Ganz toll sind die themenspezifischen Anbieter wie z. B. naturverbundene Wald- und Wiesenwochen in St. Georgen, Nußdorf und Seeham. Sie werden gut angenommen und Eltern buchen das gerne. Flachgauer Eltern, die in der Stadt arbeiten, können aber auch in Salzburg aus den zahlreichen Programmen auswählen und diese buchen."

Feriendatenbank des Landes: www.salzburg.gv.at/ferienprogramme

Forum Familie: www.salzburg. gv.at/forumfamilie