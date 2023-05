Wohnhausbrand in Salzburg: Mann erlitt vermutlich Rauchgasvergiftung

In der Nacht auf Samstag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnhausbrand in Salzburg Sam. Ein 35-jähriger Mann wurde nicht ansprechbar am Boden liegend aufgefunden und zur Abklärung ins Uniklinikum gebracht.

BILD: SN/ROTES KREUZ SALZBURG Symbolbild.

In der Nacht auf Samstag geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Salzburg Sam in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden die Beamten vor dem Wohnhaus eine nicht ansprechbare Person am Boden liegend auf, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der 35-jährige Rumäne wurde durch die eintreffende Rettung und einem Notarztteam erstversorgt und zur weiteren Behandlung der vermuteten Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Nach rund 30 Minuten konnte Brand gelöscht werden Die Berufsfeuerwehren Schallmoos und Maxglan, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Feuerwehrmänner vor Ort im Einsatz standen, sowie der freiwilligen Feuerwehr Gnigl, die mit einem Fahrzeug und zehn Mann den Löscheinsatz unterstützte, konnte der Brand nach rund dreißig Minuten gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.