Vater und Sohn wollen zeigen, dass ein Wohnprojekt ohne Auto funktioniert.

Zum Sieg beim VCÖ-Mobilitätspreis hat es am Donnerstag noch nicht ganz gereicht. Das Wohnprojekt an der Münchner Bundesstraße 108 wurde aber als eines von drei Projekten als "vorbildlich" in Sachen Mobilität ausgezeichnet.

Dahinter stehen Vater und Sohn, nämlich ...