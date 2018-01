Wohnung einer 87-Jährigen aus Zell geriet in Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See eilte der Frau zu Hilfe.

Am Dienstag brach in der Wohnung einer 87-jährigen Frau aus Zell am See ein Brand aus. Die Zellerin wurde auf den Brand aufmerksam und konnte durch ein Fenster die Nachbarn auf sich aufmerksam machen, die sofort die Feuerwehr verständigten. Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See rückte mit sieben Fahrzeugen und 27 Mann zum Brandort aus. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnungseigentümerin retten und den Brand löschen. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Durch den Brand wurde das Wohnzimmer der Wohnung zerstört, weitere Räumlichkeiten und das Inventar wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.



(SN)