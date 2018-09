Wohnungen im Tennengau sind knapp und teuer

Im ersten Halbjahr 2018 wechselten im Tennengau deutlich weniger Wohnungen den Besitzer. Der Preisanstieg setzt sich ungemindert fort.

Der Wohnungsmarkt in Österreich hat auch im ersten Halbjahr 2018 weiter zugelegt. Ein Ausreißer nach unten ist das Bundesland Salzburg und dabei speziell der Tennengau. Hier wurden laut Immospiegel des Immobilienexperten-Netzwerks Remax gleich um knapp ein Drittel weniger Wohnungen (123) gehandelt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist der mit Abstand stärkste Rückgang aller Bezirke.

Die wenigen gehandelten Wohnungen waren mit einem durchschnittlichen Preis von 218.388 Euro gleich um 16,1 Prozent teurer als jene im Vorjahr. Der Quadratmeterpreis stieg um immerhin 9,5 Prozent. Und das bei stagnierenden oder sogar rückläufigen Preisen in den übrigen Bezirken. Diese Zahlen hat Remax auf Basis aller in den amtlichen Grundbüchern im ersten Halbjahr 2018 durchgeführten Verbücherungen berechnet. Die von den TN befragten Experten führen die Entwicklung im Tennengau auf unterschiedliche Einflüsse zurück.

"Je weniger Objekte in einem Gebiet gehandelt werden, desto größer ist die Schwankungsbreite", sagt Remax-Marketingleiter Anton Nenning. Tatsächlich zeigt der Bezirksvergleich, dass im Tennengau unverhältnismäßig wenige Wohnungen gehandelt werden. So wechselten im Lungau, der nur ein Drittel der Einwohner des Tennengaus aufweist, immerhin halb so viele Wohnungen den Besitzer. Dagegen wurden im Pongau, der ein Drittel mehr Einwohner verzeichnet als der Tenenngau, fast drei Mal so viele Wohnungen verkauft.

"Im Tennengau gibt es eine Marktverknappung." Anton Nenning, Remax

Eine weitere mögliche Erklärung für den starken Rückgang der Zahl gehandelter Wohnungen sei auch, dass Wohnungsverkäufe erst statistisch erfassbar seien, wenn sie im Grundbuch amtlich wurden. "Genossenschaften bauen und verkaufen nicht selten in mehreren Etappen. Die Verbücherungen werden dann aus Kostengründen oft auf einen Tusch gemacht. Die schlagen dann gleichzeitig in der Statistik auf." Da im Tennengau allerdings nur der Preis und nicht die Zahl gehandelter Wohnungen nach oben gegangen ist, lautet Nennings Diagnose Marktverknappung.

In eine ähnliche Kerbe wie Nenning schlägt der Halleiner Immobilienvermittler Christian Orasche. Der Tennengau habe weder ein strukturelles noch ein Nachfrageproblem. "Der Standort im Speckgürtel der Stadt Salzburg ist nach wie vor hoch attraktiv." Allerdings seien derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus viele potenzielle Verkäufer zurückhaltend. "Ich glaube nicht, dass der Tennengau generell anders tickt als andere Regionen im Bundesland Salzburg", so Orasche im TN-Gespräch.

Auffällig sei, dass die Preisvorstellungen mancher Verkäufer nicht mit dem Markt übereinstimmen. "Wenn marktkonforme Immobilien zum Verkauf kommen, werden sie aber sehr gut angenommen", so Orasche. Der Markt leide derzeit zwar unter einem mangelndem Angebot. "Fantasiepreise werden deshalb aber in der Regel keine gezahlt."

"Der Standort ist nach wie vor höchst attraktiv." Christian Orasche, Immobilienvermittler

Nach wie vor sei der Tennengau deutlich günstiger als die Stadt Salzburg. "Die Kombination aus niedrigeren Immobilienpreisen und guter Infrastruktur lockt die Leute an." Ähnlich sieht Orasche die Entwicklung bei den Mietpreisen. "Weil die Infrastruktur gut und die Preise deutlich günstiger sind, weichen hier viele bis nach Kuchl oder Golling aus."

So wie Remax-Experte Anton Nenning hebt Orasche einen weiteren für die Statistik relevanten Punkt hervor: "Wenn auf einmal eine große Anzahl an Wohnungen eines Bauträgers im Grundbuch eingetragen werden, verfälscht das natürlich auch ein bisschen die Statistik." Wenn so wie in Hallein in den vergangenen Jahren rege Bautätigkeit geherrscht hat und möglicherweise im heurigen ersten Halbjahr Grundbuchseintragungen in ähnlichem Ausmaß gefehlt haben, schlägt sich das natürlich ebenfalls in der Statistik nieder."

Die weitere Entwicklung im Bezirk sei schwierig einzuschätzen und von mehreren Faktoren abhängig. "Ein wesentlicher Faktor wird die Entwicklung des Zinsniveaus sein. Viele Anleger haben sich in Immobilien geflüchtet. Wenn die Zinsen wieder steigen, wird dieser Markt kleiner werden, was die Nachfrage dämpfen wird", sagt Orasche. Im Tennengau erwartet er in nächster Zeit eher eine Stagnation bzw. eine nur geringe Erhöhung des Preisniveaus.

Aus seiner Erfahrung als Immobilienmakler weiß Orasche, dass der Wunsch nach Eigentum weiterhin ungebrochen, jedoch mit den finanziellen Möglichkeiten vieler Interessenten nicht in Einklang zu bringen ist.

Knapper Wohnraum, steigende Preise: So wollen die politischen Parteien in Hallein gegensteuern

ÖVP-Vzbgm. Maximilian Klappacher setzt auf Nachverdichtung. "Wir machen das beim Smart-City-Projekt und beim Gswb-Projekt in Burgfried." Im Vergleich zu anderen Gemeinden habe Hallein "viele Wohnungen genehmigt". Im neuen Räumlichen Entwicklungskonzept will er Grundstückseigentümer bevorzugt behandeln, die sich zu gefördertem Wohnbau verpflichten.



SPÖ-Vzbgm. Alexander Stangassinger sieht "dringenden Handlungsbedarf". Es gibt eine Verknappung von Grund und Boden. "Das führt zu Preisspekulationen." Dem müsse man bei der Erstellung des Räumlichen Entwicklungskonzepts entgegenwirken. "Wir müssen Flächen für geförderten Wohnbau schaffen und Obergrenzen festlegen." Zudem solle die Stadt das Frank-Haus kaufen und günstigen Wohnraum schaffen.

FPÖ-Stadtparteiobmann Oliver Mitterlechner konstatiert einen "von der absolut regierenden ÖVP geförderten gezielten Gentrifizierungs-Prozess". Einkommensschwache Bürger würden in die verdichteten Randbezirke verdrängt. "Eine Ausnahme ist Rif. Der Stadtteil wurde für den Bauboom im Luxussegment geopfert.", sagt Mitterlechner. Er fordert die Einrichtung einer Abteilung für sozialen Wohnbau.