Wohnungsbrand in der Stadt Salzburg: Polizei schoss Mann nach Messerattacke an

Zu turbulenten Szenen ist es Montagfrüh in der Landeshauptstadt gekommen. Nach einem Wohnungsbrand im Stadtteil Liefering bedrohte ein Mann, der aus dem Gebäude flüchtete, Anrainer sowie Passanten mit einem Messer. Anschließend ging der Tatverdächtige auch auf die Polizisten los. Um den Angriff zu stoppen, gaben die Polizisten nach bisherigen Erkenntnissen drei Schüsse ab.

Der Täter wurde dabei im Bereich des Oberschenkels verletzt, nach der Erstversorgung vorläufig festgenommen und in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.

Offenbar steht die Messerattacke in Zusammenhang mit einem Brand in der Aribonenstraße im Stadtteil Liefering. Eine Wohnung eines Mehrparteienhauses geriet dort in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Salzburg sowie der Löschzug Itzling der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg konnten den Brand löschen. Insgesamt musste das Gebäude evakuiert sowie 30 Bewohner in Sicherheit gebracht werden, sieben davon mittels Drehleiter. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Die übrigen Bewohner des Mehrparteienhauses wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht.

Das Landeskriminalamt Salzburg führt die Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch, dem Motiv und den näheren Tatumständen - insbesondere auch zur Brandursache und etwaigen weiteren Tathandlungen. Beim Täter handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen in Salzburg lebenden Somalier.

Gebäude vorerst unbewohnbar

Eine zeitnahe Rückkehr der Bewohner in das Mehrparteienhaus scheint angesichts eines Bruchs an der Heizungsanlage ausgeschlossen. "Durch den Brand wurde der Heizkreislauf des Hauses schwer beschädigt. Es traten Unmengen von Wasser aus, sodass die darunterliegenden Wohnungen unbewohnbar sind. Wir versuchen mittels Wassersauger den Schaden soweit wie möglich zu beseitigen", erklärte Feuerwehreinsatzleiter Stefan Jakolitsch im ORF Radio.

