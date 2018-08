Wohnungsbrand in Itzling: Freundin des Besitzers verdächtig

34-Jährige Salzburgerin wurde festgenommen.

Am Nachmittag des 8. Juni 2018 bemerkte ein Passant in Itzling einen Brand in einer Wohnung. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, dennoch entstand erheblicher Sachschaden. Personen befanden sich damals nicht in der Wohnung.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte jetzt die damalige Freundin des Wohnungsbesitzers ausgeforscht werden. Sie wird beschuldigt den Brand verursacht zu haben. Die 34-jährige Salzburgerin wurde festgenommen und in die Justizanstalt Puch Urstein überstellt. Sie ist nicht geständig.



Quelle: SN