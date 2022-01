Wohnungsbrand und Messerattacke in Salzburg: Zwei Polizisten gaben Schüsse ab

Der Vorfall mit einem Wohnungsbrand und drei Schüssen sowie einen verletzten Verdächtigen in Salzburg-Liefering ist noch nicht restlos geklärt. Aber es gibt neue Details.

Nach dem aufsehenerregenden Einsatz in den frühen Morgenstunden des Montag hat die Polizei am Dienstag weitere Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben.

Wie berichtet, war es in der Wohnung eines 25-jährigen aus Somalia stammenden Mannes an der Aribonenstraße zu einem Brand gekommen. Der Mann rannte daraufhin aus der Unterkunft, auf offener Straße bedrohte er dabei nicht nur einen Passanten, sondern habe diesem auch das Messer an den Hals gehalten, hieß es am Dienstag seitens der Polizei. Eine Streife hatte den Mann noch während des laufenden Feuerwehreinsatzes nahe der Linken Glanzeile gestellt. Der aggressive Mann ging daraufhin auf die Polizisten los.

Dann fielen drei Schüsse. Diese stammten aus den Dienstpistolen zweier Polizisten. Einer der Beamten gab einen Signalschuss (Warnschuss) ab, ein anderer schoss zweimal auf den Angreifer, wobei der Polizist auf die Beine des Somaliers zielte. Eines der Neun-Millimimeter-Projektile traf den Somalier im Oberschenkel. Der Mann kam in das Uniklinikum.

Weitere Details wie die eigentliche Brandursache in der Wohnung des 25-Jährigen wurden am Dienstag unter Verweis auf noch laufende Ermittlungen zunächst nicht mitgeteilt. Das betroffene und durch Wasseraustritt aus einer geborstenen Heizungsleitun schwer Gebäude musste nach dem Einsatz geräumt werden. Die Bewohner kamen in Ersatzquartieren unter.