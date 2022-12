Wolf bei Schafsrissen in St. Gilgen nachgewiesen

Die DNA-Untersuchungen brachte jetzt den Nachweis, dass es ein Wolf war, der in der Nacht auf 18. November die Herde des früheren Agrarlandesrats Josef Eisl in Abersee angegriffen hat. Sechs Schafe wurden getötet und eines verletzt. Der Angriff ereignete sich inmitten des besiedelten Gebietes. Ein Schaf lag in einer Hauseinfahrt, ein anderes im Garten eines Nachbarn. Ein so genannter Problemwolf ist das Tier damit aber noch nicht. Der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock sagt, wenn ein Wolf einmal im Siedlungsbereich Beute ...