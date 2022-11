Wolf dürfte im Saalfeldener Becken Schafe gerissen haben

Ein weiterer Wolf, der in der Schweiz besendert worden ist, durchquert, nachdem er im Sommer in Tirol mehrere Nutztiere gerissen hat, derzeit das Land Salzburg Richtung Osten.

In Saalfelden hat vermutlich ein Wolf zwei Schafe gerissen. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf Freitag im Ortsteil Marzon rund drei Kilometer nördlich des Stadtzentrums und war der erste in der drittgrößten Stadt des Landes. Der Riss sei in der Nähe des Hofes erfolgt, sagt der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock. Das Rissbild weise ziemlich sicher auf einen Wolf hin.

Wie in solchen Fällen üblich, wurden von den Schafen DNA-Proben entnommen. Weil die Risse frisch waren, gibt ...