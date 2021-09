Wolf ist für Angriff auf Schafe in Leogang verantwortlich

Ob der betreffende Wolf schon woanders nachgewiesen worden ist, wird erst untersucht. Im Bereich Rauris gibt es Hinweise, dass der "Problemwolf" noch in der Gegend ist.

Ein totes und ein verletztes Schaf fand ein Landwirt am 19. September im Bereich der Spielbergalmen westlich von Leogang. Nun liegt das Ergebnis der DNA-Untersuchung vor. Es war ein Wolf.

Zuletzt konnte im August in Lofer ein Wolf nachgewiesen werden. Ob es sich in Leogang um dasselbe Tier handle, wisse man noch nicht, sagt Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes. Für die Feststellung des sogenannten Genotypen, also um welches Individuum es sich handelt, sind weitere DNA-Untersuchungen nötig, die ...