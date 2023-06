Wolf riss in Maria Alm-Hinterthal neun Schafe

Das Land Salzburg meldet einen neuen Wolfsriss. Ein Wolf hat in Maria Alm-Hinterthal neun Schafe einer Herde gerissen, darunter ein Lamm. Es sei anzunehmen, dass es sich um den Wolf handelt, der am 22. Mai ebenso in Hinterthal zwei Ziegen getötet habe, sagte Wolfsbeauftragter Hubert Stock.

Mittels DNA-Analyse soll nun geklärt werden, ob es sich um dasselbe Tier handelt. Das würde bedeuten, dass der Wolf nach wie vor im Gebiet unterwegs ist. Eine Probe wurde bereits entnommen, heißt es seitens des Landes.

Am 14. Mai wurde in Taxenbach-Eschenau ein totes Lamm Opfer eines Wolfs. Auch dieser Riss ist durch eine DNA-Analyse des Landes bestätigt.