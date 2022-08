Wolf riss Schafe in Neukirchen

Fünf tote Schafe, die am 11. und 12. August im Skigebiet Wildkogel bei Neukirchen und in der Tiroler Nachbargemeinde Kirchberg gefunden wurden, sind einem Wolf zum Opfer gefallen. Das ergab die Untersuchung der von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien ausgewerteten DNA-Proben. Die Tiere gehörten einem Tiroler Bauern. Ob derselbe Wolf auch für den Riss einer Ziege im nahen Wald am 27. Juli verantwortlich ist, werden weitere Untersuchungen zeigen, bei denen festgestellt werden kann, um welches Individuum es sich handelt. Sonst ...