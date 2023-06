Wolf soll in Maria Alm-Hinterthal neun Schafe gerissen haben

Neun Kadaver wurden in Hinterthal gefunden. Ein DNA-Test soll Gewissheit bringen. Unterdessen läuft die Evaluierung des bestehenden Fünf-Punkte-Aktionsplans, den das Land 2018 vorgelegt hat. In den kommenden Wochen soll ein neuer Wolfsmanagementplan vorliegen. Eine härtere Gangart gegenüber den Beutegreifern ist zu erwarten.

Am Samstag sind dem Land neue Verdachtsfälle auf Wolfsrisse gemeldet worden. In Hinterthal (Maria Alm) wurden neun tote Schafe gefunden, darunter ein Lamm. Der Beauftragte des Landes für die großen Beutegreifer, Hubert Stock, geht davon aus, dass die Risse demselben Wolf zuzuordnen sind, der im Mai in Eschenau (Taxenbach) ein totes Lamm und in Hinterthal zwei Ziegen getötet hat - dort gab es DNA-Nachweise. Im jüngsten Fall ist die Analyse noch ausständig. Mit einem Ergebnis ist in etwa einer Woche zu rechnen. Einen Zusammenhang mit einem Riss in der Osterhorngruppe bei Strobl, wo im Mai bei einer Wildfütterung ein Wolf nachgewiesen wurde, schließt Stock aus. "Das ist sicher ein anderer."

Abschuss ohne Bescheid soll kommen

Unterdessen läuft die Evaluierung des bestehenden Fünf-Punkte-Aktionsplans, den Stock als damals neuer Wolfsbeauftragter des Landes Ende Juli 2018 vorgestellt hat. Seither habe sich die Situation verändert, sagt Stock. Es werde bei der Neufassung "keine gravierenden Unterschiede", aber "geringfügige Anpassungen" geben. Im Laufe der nächsten Wochen solle der neue Managementplan vorliegen.

Dass nach dem Ausscheiden der Grünen aus der Landesregierung eine härtere Gangart gegenüber dem Wolf gewählt wird, daran haben ÖVP und FPÖ keinen Zweifel gelassen. "Der Weg geht in Richtung Weidenschutzverordnungen, in denen Areale definiert werden, wo Problemwölfe ohne gesonderte Bescheide entnommen werden können", sagte LH Wilfried Haslauer (ÖVP) bei der Vorstellung des Regierungsprogramms. Denn wenn jeweils gesonderte Verfahren für Abschüsse durchgeführt werden müssten, sterbe der Wolf an Altersschwäche, bis ein Bescheid rechtskräftig sei.

Weiterer Beutegreifer wurde vorstellig

Zuletzt ist ein weiterer großer Beutegreifer in Salzburg vorstellig geworden: der Bär. Zum Tier, das vor knapp drei Wochen tot auf den Bahngleisen bei Schwarzach gefunden worden war, steht ebenfalls noch das Ergebnis eines DNA-Tests aus. Dieses soll Klarheit bringen, ob es sich um denselben Bären handelt, der zuvor in Tirol aktiv war. Auch in Bayern war ein Braunbär nachgewiesen worden. Dieses Tier dürfte unter anderem in Grödig gesichtet worden sein - beim Bären gehe man von zwei verschiedenen Exemplaren aus, sagt Stock.