Wolf tötet sechs Schafe von Ex-Landesrat Eisl

Attacke ereignete sich direkt in der Ortschaft. In der Herde waren auch Alpakas und Rinder.

In der Nacht auf Freitag riss höchstwahrscheinlich ein Wolf sechs Schafe und verletzte ein weiteres im St. Gilgner Ortsteil Abersee. Der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock sagt, vom Rissbild her gebe es kaum einen Zweifel, dass es ein Wolf gewesen sei. Der besenderte Wolf, der derzeit in Salzburg unterwegs sei, sei es nicht gewesen. Der sei noch im Raum Eben/Flachau. Und dass es jenes Tier war, das vor einer Woche in Saalfelden zugeschlagen habe, sei sehr unwahrscheinlich. Also dürften derzeit mindestens ...