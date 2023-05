Wolfgangsee: Der Kaiser ging an Bord des "Kaisers"

Am 20. Mai 1873 durchpflügte das Schaufelrad des Raddampfers "Kaiser Franz Josef I" erstmals das Wasser des Wolfgangsees. Am Samstag - genau 150 Jahre später - stach das Nostalgieschiff erneut in See. Die WolfgangseeSchifffahrt lud zu zwei Jubiläumsfahrten. Bei strahlendem Sonnenschein erwartete die Gäste nicht nur eine 1,5-stündige Schifffahrt, sondern auch kaiserlicher Besuch. Im Bild: Mario Mischelin, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH mit Kaiser-Double Gerard Fritz und dem St. Wolfganger Bürgermeister Franz Eisl an Bord des "Kaisers". Mario Mischelin sagt: "Die Jungfernfahrt des Schaufelraddampfers am 20. Mai 1873 markierte den Beginn der Linienschifffahrt am Wolfgangsee und selbst heute ist das Schiff noch der Nostalgie-Star unserer Flotte." Der Dampfer ist von 1. Juli bis 27. August bei Schönwetter täglich im Einsatz.