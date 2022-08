Wolfgangsee: Pegel ist unter langjähriges Minimum gesunken

Mit dem Neusiedler See, der den niedrigsten Pegel seit 1965 aufweist, ist die Lage nicht vergleichbar. Aber: Auch in Salzburg sinken die Pegelstände.

Im Uferbereich sieht man es am deutlichsten: Der Wolfgangsee führt merkbar weniger Wasser als man es gewohnt ist. Mit nur mehr 57 Zentimeter lag der Pegelstand des Wolfgangsees in St. Gilgen am Freitag um rund 30 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Aber nicht nur das: Der Pegel liegt auch knapp unter dem langjährigen Minimalwert für dieses Datum (gemessen von 1990 bis 2019). Der anhaltend niedrige Wasserstand am Wolfgangsee bereitet vor allem Touristikern Sorgen: Probleme mach der niedrige Wasserstand in erster ...