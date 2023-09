Wolfsriss: Neuer Verdachtsfall im Pinzgau

Um den Wolf ist es im Land Salzburg wochenlang ruhig gewesen, doch die Lage könnte trügerisch gewesen sein. In Bramberg am Wildkogel könnte am Wochenende wieder ein Wolf zugeschlagen haben. Das Thema packen die SN bei "SN auf Tour" am Dienstag und Mittwoch in Dienten aus vielen Blickwinkeln an.

In Bramberg am Wildkogel wurden am Samstag vier tote Schafe gefunden. Das meldet das Land Salzburg. Derzeit werde abgeklärt, ob sich der Verdacht auf einen Wolfsriss bestätigt, heißt es. Gegenüber dem ORF sagte der Wolfsbeauftragte Hubert Stock: "Hier ist jetzt zu vermuten, dass jener Wolf aktiv ist, der im Frühjahr in dem Bereich schon per Fotonachweis gesichtet wurde. Und wir müssen schauen, wie die Entwicklung weitergeht."

Am 18. Juli wurden in einer Nachbargemeinde, in Wald im Pinzgau, acht tote Schafe gefunden. Der Wolfsriss wurde dort mittlerweile bestätigt.

Das Thema Wolf packen die SN bei "SN auf Tour" am 12. und 13. September (ab 10 Uhr) in Dienten an. So wird unter anderem Dientens Bürgermeister Klaus Portenkirchner mit dem SN-Brüssel-Korrespondenten Thomas Sendlhofer, der via Videostream zugeschaltet ist, über den Wolf und seine Unterschutzstellung diskutieren. Denn der Wolf macht nicht nur den Dientnern zu schaffen, sondern regt im ganzen Salzburger Land und in vielen Gegenden in Österreich und in der EU auf. Letztere hat dieser Tage überraschend eine Kurskorrektur für das Miteinander mit dem großen Beutegreifer angekündigt. So erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen zu einer "echten Gefahr".

Im Juli war eine Woche nach Inkrafttreten der Problemwolf-Verordnung im Bundesland Salzburg ein erstes Tier erlegt worden. Der Wolf wurde im Gebiet Hochkönig und Steinernes Meer geschossen.