Wolfsriss: Zehn tote Lämmer in Rußbach gefunden

Ein Aufsichtsjäger beobachtete einen Wolf in Mühlbach. Zehn tote Lämmer und ein "eindeutiges Wolfsrissbild" wurden in Rußbach gefunden.

Eigentlich hielt Michael Mairhofer am Donnerstagabend beim Abendansitz in Mühlbach am Hochkönig Ausschau nach ein paar Gämsen und dem Rehwild. "Ich bemerkte ein komisches Verhalten der Wildtiere", sagt der Jäger. Ein Gamsbock verschwand gleich wieder und es war eine Unruhe spürbar. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich auch viele Kühe im von seinem Vater gepachteten Jagdgebiet rund einen Kilometer entfernt vom bekannten Berghotel Arthurhaus aufgehalten. "Um 20 Uhr kam dann plötzlich der Wolf und stand rund 200 Meter vor mir." Angst ...