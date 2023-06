Wolfsverordnungen laut aktuellem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs nicht rechtskonform

Umweltschutzgruppen müssen an Verfahren beteiligt werden. Grüne verlangen, dass Abschüsse von Wölfen und Ottern in Salzburg gestoppt wird,

In seiner aktuellen Entscheidung in Bezug auf die niederösterreichische Fischotter-Verordnung 2019 hat der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) laut einer Aussendung des WWF klargestellt, dass anerkannte Umweltschutz-NGOs grundsätzlich bereits an Behördenverfahren, in denen Normen des EU-Umweltrechts betroffen sind, beteiligt werden müssen. Zudem muss ...