Wollte Vater in Salzburg sein Baby vom Balkon werfen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Salzburger Anklagebehörde ermittelt gegen einen Kindesvater wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Ersten Erhebungen zufolge soll der Mann in der Vorwoche in einem Wohnhaus in der Stadt Salzburg mit seinem Baby zum Balkon gegangen sein und gedroht haben, das 2021 geborene Kind hinunterzuwerfen.

SN/apa Symbolbild.