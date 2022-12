Wollten zwei Rumänen mit Messern einen Kokaindealer berauben? - Prozess in Salzburg

Schmutz, Abfälle, Gestank, herumliegende gebrauchte Drogenutensilien: Die schlimmen Zustände in der Tiefgarage des Citycenters beim Salzburger Hauptbahnhof wurden zuletzt von der Stadt-SPÖ angeprangert. Besagte Tiefgarage war auch am Donnerstag Thema - nämlich in einem Schöffenprozess am Landesgericht Salzburg: Zwei Rumänen (44 und 27) sollen dort am 19. September versucht haben, einem jungen Mann, offenbar ein Dealer, Kokain unter Androhung von Waffengewalt zu rauben.

SN/APA/BARBARA GINDL Prozess wegen des Vorwurfs des versuchten schweren Raubes in Salzburg.