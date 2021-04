"Worauf sollen wir warten?": Salzburgs Weihbischof ermutigte Menschen, Ja zum Ruf Gottes zu sagen

Am Sonntag begeht die katholische Kirche den weltweiten Bitttag für Berufungen. Anlässlich dieser Feier ruft Weihbischof Hansjörg Hofer die Salzburger auf, nicht länger zu warten. Er betont, wie wichtig es sei, bei Entscheidungen nicht zu zögern.

"Wer im Vertrauen auf Gott seine Warteposition aufgibt und den Sprung in das Abenteuer Gottes hineinwagt, der darf mit der Hilfe und dem Beistand Gottes rechnen", betonte Weihbischof Hansjörg Hofer bei einer feierlichen Vesper zum Weltgebetstag für geistliche Berufungen in der Stiftskirche St. Peter gestern Abend. Die katholische Kirche begeht am kommenden Sonntag den weltweiten Bitttag für Berufungen.

Damit das Leben gelingt

Im Beisein zahlreicher Ordensangehöriger, Geistlicher und Anwärter zum geistlichen Beruf - darunter der Erzabt von St. Peter Korbinian Birnbacher und der Regens des Salzburger Priesterseminars Tobias Giglmayr - wies der Referatsbischof der Bischofskonferenz für Berufungen auf den Zusammenhang zwischen dem Ruf Gottes und dem Gelingen des Lebens hin. "Doch worauf sollen wir denn warten? Denn Gott will nichts anderes als dass unser Leben gelingt. Wer ihm voll Vertrauen folgt, wird es nicht bereuen. Das können viele bezeugen. Ich auch." Gott setze dabei aber niemanden unter Druck, denn "er will dich glücklich machen und zur Fülle des Lebens führen". Das persönliche Zeugnis für diese Treue und Zusage Gottes sei ihm ein besonderes Anliegen, so Hofer.