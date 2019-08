Wrackteile gefunden: Polizei bestätigt Flugzeugabsturz bei Schneizlreuth

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte gegen zehn Uhr Teile eines Kleinflugzeuges nahe des Gipfels des Bogenhorns.

Die Polizei bestätigte am Freitagvormittag den Absturz eines Kleinflugzeugs, nach dem seit Donnerstagnachmittag gesucht worden war. "Es hat gegen zehn Uhr eine erste Sichtung von Teilen eines zerschellten Flugzeugs am Bogenhorn gegeben", sagte Carolin Hohensinn, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Einzelheiten blieben unklar. Zur Identität des Piloten hielt sich Hohensinn bedeckt. Man wolle zunächst klären, ob sich womöglich noch weitere Personen in der Maschine befunden haben. Fest steht: Der Pilot hatte in St. Johann in Tirol einen Zwischenstopp zum Tanken eingelegt und brach dann in Richtung Salzburg auf, wo er am Flughafen landen wollte. Von wo die in Deutschland zugelassene Maschine gestartet war, blieb zunächst unklar.

Bis die ersten Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei zur Unfallstelle gebracht werden, dürfte es noch dauern. Die Unfallstelle befinde sich in alpinem Gelände. Gegen 10.20 Uhr landete ein Hubschrauber der Bundeswehr in Melleck, von wo aus der Einsatz koordiniert wird.

Ein Zeuge hatte am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in Melleck bei Schneizlreuth zunächst Motorengeräusche eines Kleinflugzeugs gehört, dann einen lauten Knall gehört. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die nach Rücksprache mit der Flugsicherung feststellte: Auch vom Radar war die Maschine verschwunden. Die Suchaktion aus der Luft war am Donnerstag wegen der schlechten Sicht erfolglos abgebrochen worden.