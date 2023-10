Wurde vermisster Iraker bei Raub getötet? - Drei Tage Prozess gegen zwei Ungarn in Salzburg

Das 31-jährige irakische Opfer wird bereits seit Anfang Jänner vermisst - die zwei jungen Ungarn müssen sich ab 28. November vor einem Geschworenengericht verantworten.

Im Fall jenes nach wie vor vermissten Irakers, der Anfang Jänner 2023 Opfer einer Bluttat geworden sein dürfte, klagte die Staatsanwaltschaft Salzburg bekanntlich zwei ungarische Halbbrüder (26, 20) wegen schweren Raubes mit Todesfolge an.

Ab 28. November muss sich das Duo nun in einem dreitägigen Prozess (weitere Termine: 30. 11. und 5. 12.) vor einem Geschworenengericht verantworten. Die nicht geständigen Brüder sollen den Iraker am 2. Jänner in der Stadt Salzburg bei einem vorgetäuschten Autokauf beraubt haben; durch die von den beiden Angeklagten angewendete Gewalt sei das Opfer getötet worden.

Vom Iraker bzw. von dessen Leiche fehlt noch immer jede Spur

Schon am 3. Jänner hatte die Freundin des Irakers diesen als vermisst gemeldet. Am 21. Jänner war dann der erstangeklagte Ungar (26) im Besitz des BMW, den der Iraker in Internet zum Verkauf angeboten hatte, festgenommen worden. Laut der Anklage von Staatsanwältin Elena Haslinger liege gleichsam eine geschlossene Indizienkette vor: Die beiden Ungarn seien sowohl im Besitz des BMW als auch der Uhr des bis heute vermissten Irakers gewesen. Weiters seien im Kofferraum des BMW Blutspuren des Opfers nachgewiesen worden. Zudem habe man in der Salzburger Wohnung der beiden Halbbrüder ein Handtuch mit zahlreichen Blutanhaftungen von dem Iraker gefunden.