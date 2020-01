Zäher Kampf gegen Zweitwohnsitze

Viele reiche Ausländer investieren im Pinzgau in Immobilien. Vermutet werden viele illegale Zweitwohnsitze. Diese sollen aufgedeckt werden.

Ein Jahr lang hatten Besitzer die Chance, eine Zweitwohnung zu melden und zu legalisieren. Diese Frist ist mit Ende Dezember abgelaufen. Landesweit gab es 2798 Deklarierungen (nach Auswertung von 83 Prozent der betroffenen Gemeinden).

"Die Deklarierung war erst der Auftakt der guten Zusammenarbeit mit den Gemeinden beim Thema Zweitwohnsitze. Die nächsten Maßnahmen werden jetzt konsequent umgesetzt", sagt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Er betont weiters: "Wer diesen Aufruf zur Ehrlichkeit genutzt hat, verfügt jetzt über Rechtssicherheit. Mit der Deklarierung und der Debatte darüber wurde aber auch der Blick auf die Zweitwohnsitze und den Leerstand geschärft. Nun gilt es, dass die Gemeinden das Melderegister analysieren und die Nutzer von unklaren Wohnsitzen über die Verwendung befragen."

Fachlich und juristisch unterstützt werden die Gemeinden dabei von der neuen ,Stabsstelle Gemeindeservice Zweitwohnen und Apartments'. Schweiger ist sich sicher, dass die Gemeinden diese Herausforderung gemeinsam mit den Experten des Landes meistern.

Die rund 3000 Zweitwohnsitze muten gering an angesichts der angenommenen bis zu 60.000 Nicht-Hauptwohnsitze im Bundesland Salzburg. Schwaiger dazu: "Die überwiegende Zahl der Zweitwohnsitze befindet sich in ausgewiesenen Zweitwohnsitzgebieten, die berufsbedingten Wohnsitze waren von der Deklarierung nicht erfasst und der Leerstand, der noch genauer zu analysieren ist, spielt hier eine bedeutende Rolle."

Noch abzuklärende Fälle werden jetzt von den Gemeinden aufgearbeitet. Um die korrekte Anzahl herauszufinden, werden sie ihre Melde- und Verbrauchsdaten prüfen. Schwaiger: "Jedenfalls war der Kenntnisstand in den Gemeinden noch nie so hoch sowie der Blick auf die Gesamtzahl der Wohnungen noch nie so geschärft wie jetzt."

Der Landesrat betont, "dass bereits deklarierte Zweitwohnsitze nach und nach systemisch zu Hauptwohnsitzen werden, weil sie nur noch in direkter Linie vererbbar sind und ausschließlich als Hauptwohnsitz vermietet oder verkauft werden können. Mein Ziel ist es nach wie vor, möglichst viele Wohneinheiten wieder zu Hauptwohnsitzen zu machen und so Wohnraum vor allem für die Jugend zu schaffen."

Noch im Dezember wurde vom Land ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. So wurde mit 1. Jänner die Kennzeichnungspflicht für Apartmenthäuser wirksam, die den Gemeinden ein weiteres Werkzeug zur Verhinderung des Wildwuchses von Apartments in die Hand geben soll. Für nicht gemeldete Zweitwohnsitze können Strafen bis zu 25.000 Euro oder sogar eine Enteignung drohen.