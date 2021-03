Zäune und Mauer überwunden: Häftling flüchtete aus der Justizanstalt in Puch-Urstein

Der Mann gelangte am Donnerstagvormittag über die sechs Meter hohe Gefängnismauer aus der Anstalt. Die Flucht in ein Waldstück endete wenige Minuten später. Die Personalvertretung erneuert ihre Forderung nach einer Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen.

In der Justizanstalt Puch-Urstein ist am Donnerstagvormittag Großalarm ausgelöst worden. Ein Häftling hatte es geschafft, aus dem Gebäude gelangen. "Der Insasse kletterte im Spazierhof über eine Mauer und hat dabei das Sicherheitssystem ausgelöst", sagte der Leiter der Justizanstalt, Dietmar Knebel, dem Onlineportal Salzburg24. Anschließend sei der Mann bei der an der Westseite des Gebäudes gelegenen Tankstelle in ein Waldstück geflüchtet. Laut dem Bericht wurde der Ausbrecher zwölf Minuten später am Salzachufer gefasst.

SN-Informationen zufolge schaffte es der Mann, der mehrschichtig und mit Handschuhen bekleidet gewesen sein soll, über einen Stromkasten Zäune mit Nato-Draht zu überwinden. Auch den Sprung von der sechs Meter hohen Gefängnismauer soll er unbeschadet überstanden haben. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen Afghanen handeln, der erst kürzlich in die Justizanstalt eingeliefert wurde.

Gewerkschafter fordert Umbauten

Es ist das erste geglückte Fluchtversuch seit dem Neubau des Gebäudes. "Dass der Sport- und Spazierhof eine Sicherheitslücke hat, ist uns auch neu", sagt Hans Anglberger, Vorsitzender Salzburger Justizwache-Gewerkschaft (FSG). Er fordert schon seit Längerem eine Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen in der im Juni 2015 eröffneten Anstalt. Darin umfasst ist auch eine über dem Spazierhof anzubringende Konstruktion, um Überwürfe (zum Beispiel von Suchtmittel) von außen in den Innenhof zu verhindern, wie es in der Vergangenheit immer wieder geschehen sei. "Das hätte den Ausbruch verhindern können. Aber seitens des Ministeriums ist bisher nichts passiert", sagt Anglberger.