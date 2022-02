Zahl der Coronafälle sinkt weiter

Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag erstmals wieder unter 2000.

Die seit einer Woche deutliche Entspannung bei der Zahl der Coronafälle setzte sich auch am Freitag fort. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank zum ersten Mal nach dem Ausbruch der Omikron-Welle mit 1995 Infizierten pro 100.000 Einwohner wieder unter die Grenze von 2000. Die Zahl der aktiv Infizierten lag mit 16.224 um mehr als 3000 unter dem Wert vor einer Woche (19.447).

Im Gegensatz dazu hielt sich im bundesweiten Schnitt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf einem hohen Niveau. Nach einem 24-Stunden-Wert am Mittwoch mit 38.256 Fällen und 30.914 am Donnerstag vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium am Freitag 31.166 Neuansteckungen. Auch bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab es erneut einen Anstieg. Innerhalb eines Tages wurden weiters 34 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, gemeldet.

In Salzburg blieb in dieser Woche die Lage in den Spitälern stabil. Die Zahl der Coronapatienten lag insgesamt ständig unter 100, in den Intensivstationen befanden sich nie mehr als sechs Covidfälle. Dazu kommt nach Angaben von Uta Hoppe, Coronamedizinerin am Uniklinikum Salzburg, dass vor allem auf den Normalstationen die Coronapatienten auch nicht so schwer erkrankt sind wie noch in den vergangenen Wellen. Die Experten hoffen auch, dass die wärmere Jahreszeit womöglich steigende Infektionszahlen durch die Öffnungsschritte bremst.