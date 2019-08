Zahl der Schüler in Salzburg geht zurück

Für 72.924 Kinder- und Jugendliche in Salzburg beginnt am 8. September die Schule. Im vergangenen Schuljahr waren es um 110 Schüler mehr. Auch drei Schulen wurden geschlossen.

Am 9. September ist Schulbeginn in Salzburg. Für 5192 Taferlklassler beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Rund 9000 Pädagoginnen und Pädagogen werden 72.924 Kinder und Jugendliche an 361 Schulen unterrichten. Das ist ein Rückgang um 0,1 Prozent, im vergangenen Schuljahr hatte Salzburg 73.034 Schülerinnen und Schüler. Auch die Zahl der Taferlklassler war im Vorjahr mit 5208 etwas höher.



21.907 Volksschüler in Salzburg

Im kommenden Ausbildungsjahr werden insgesamt 21.907 Kinder eine von 178 Volksschulen besuchen. 931 junge Salzburger werden im kommenden Jahr an einer der 20 Sonderschulen unterrichtet, bei den Neuen Mittelschulen sind es 13.932 an 70 Standorten. 851 gehen diesen Herbst in eine von 16 Polytechnischen Schulen. Darüber hinaus verteilen sich mehr als 35.000 Schüler auf folgende Ausbildungstypen: 13.242 allgemein höher bildende Schulen, 12.384 in berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, 608 in Statutschulen (etwa Montessori- oder Rudolf-Steiner-Schule) sowie 9069 in Berufsschulen. Diese Zahlen hat die Landesstatistik erhoben.

Mehr als ein Drittel lernt in der Landeshauptstadt

2019/2020 werden voraussichtlich knapp 25.000 Schülerinnen und Schüler eine Schule in der Stadt Salzburg besuchen. Etwas weniger als ein Viertel aller Kinder werden im Flachgau die Schulbank drücken, im Pinzgau sind es knapp 14 Prozent, im Pongau und Tennengau ist es etwa jeder achte Schüler, im Lungau weniger als vier Prozent.

Drei Schulen wurden geschlossen

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nur wenig Veränderungen bei den Standorten: So hat die Wirtschaftskammer Salzburg den Standort der privaten Tourismusschule in Bischofshofen aufgelassen. Die Schulschwestern Hallein stellen den Unterricht in der privaten Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und privaten Fachschule für wirtschaftliche Berufe ein. Die Gemeinde Elsbethen hat die Volksschule Vorderfager für drei Jahre ruhend gestellt.

