Zahl schnellt weiter extrem hinauf: Heuer wurden in Salzburg bereits 340 Drogenlenker ertappt

Es sind alarmierende Zahlen, die Friedrich Schmidhuber, Chef der Polizei-Verkehrsabteilung im Land Salzburg, am Dienstag auf SN-Anfrage erhob: Bis einschließlich 28. November zog die Polizei in Salzburg heuer bereits 340 Kfz-Lenker, in seltenem Fall auch Lenkerinnen, aus dem Verkehr, die nachweislich unter Suchtgifteinfluss standen. Zum Vergleich: 2021 waren bis Ende November exakt 238 Drogenlenker erwischt worden.

SN/robert ratzer Die Polizei im Land Salzburg hat sieben Drogenvortestgeräte im Einsatz.