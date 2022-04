Zahlen, Daten und Fakten

2288 Personen aus der Ukraine sind insgesamt im Land Salzburg bisher von der Polizei als Kriegsvertriebene registriert worden. 43 Prozent der Leute im Ankunftszentrum im Messezentrum reisen aber weiter, am Bahnhof sogar 80 Prozent.Derzeit gibt es keine organisierten Quartiere für ukrainische Flüchtlinge im Tennengau. Bis Ende April sei aber eines in Puch geplant, so das Büro Schellhorn. Zur privaten Unterbringung gibt es aktuell Angebote für 118 Plätze (Betten). Davon sind laut Auskunft der Caritas 13 belegt.An Tennengauer Schulen waren Stand ...