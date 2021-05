Zahlen steigen deutlich: 50.000 neue Vormerkungen für Impfung in Salzburg

Das Interesse an der Corona-Schutzimpfung in Salzburg steigt. Seit 29. April wurden in der Impfplattform 50.000 neue Vormerkungen registriert. Allein über das Wochenende kamen 6000 hinzu. Derzeit warten rund 120.000 Salzburger noch auf ihren "Erststich".

Die Zahl der vorgemerkten Personen für eine Corona-Schutzimpfung in Salzburg steigt. Seit 29. April sind 50.000 neu vorgemerkte Personen hinzugekommen. In den vergangenen zehn Tagen haben sich rund 25.000 Personen auf der Impfplattform neu eingetragen. Allein von Freitag bis Montag waren es rund 6000 neue Anmeldungen. In Summe sind derzeit laut Dashboard des Landes 58 Prozent der Salzburger über 16 Jahre als vorgemerkt gelistet - wobei laut Statistik 39 Prozent bereits eine Erstimpfung erhalten haben. Nach aktuellem Stand bleiben rund ...